لماذا تدخل شيخ الأزهر وأوقف إعلانا لدلال عبد العزيز؟

أصدر الدكتور أحمد الطيب شيخ #الأزهر ، قرارا بوقف الإعلان الذي تذيعه بعض الفضائيات المصرية؛ وتقوم بدور البطولة فيه الفنانة #دلال_عبد_العزيز عن نقص و #تلوث #المياه بالصعيد بعدما أكد المجلس الأعلى للإعلام أنه #مسيء لمصر.

وجاء قرار شيخ الأزهر بعدما طلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من الإمام الأكبر ذلك خاصة أن #الإعلان تم انتاجه لصالح #بيت_الزكاة المصري ويستهدف مساعدة أبناء الصعيد من الفقراء.

واعتبر المجلس الأعلى للإعلام أن الرسالة التي يحملها الإعلان #أساءت إلى الدولة في جهودها المستمرة لتحسين مياه الشرب التي تصل الآن إلى النسبة الغالبة من المصريين، خاصة أن الإعلان لم ينقل الرسالة المطلوبة منه بل أظهر مصر أنها تشرب مياها ملوثة وهو ما يخالف الواقع.

وأشار المجلس إلى أن نشر الإعلان أصبح مبررًا وذريعة لحملة قامت بها بعض الحكومات بوقف استيراد الخضروات والفاكهة من مصر بحجة تلوثها بالمياه مقدما الشكر لشيخ الأزهر الذي استجاب للمجلس الأعلى بوقف الإعلان عقب وصول الطلب وأمر بفسخ التعاقد مع الشركة المنتجة.