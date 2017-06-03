بناية الإسكندرية المائلة..هدم طابقين والانتهاء في أسبوع

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ #الإسكندرية، أنه تم هدم طابقين من #البناية_المائلة في منطقة الإزاريطة.

وتفقد المحافظ يرافقه اللواء محمد لطفي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، موقع العقار المائل والشوارع المحيطة به، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال #هدم العقار وللتأكيد على الحفاظ على كافة المتعلقات المستخرجة من العقار لحين تسليمها إلى أصحابها.

وأوضح المحافظ أنه بناء على ما توصلت إليه اللجنة الهندسية المشكلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والهيئة الهندسية ومركز بحوث الإسكان بوزارة الإسكان والإدارة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، فقد تم البدء بهدم الجزء العلوي من العقار بشكل يدوي وتدريجي عن طريق رافعات.

وقال إنه تم هدم طابقين من الجزء العلوي للعقار حتى اليوم، والعمل مستمر ولكن ببطء ودقة، منعا لحدوث أي انهيار مفاجئ للعقار أو حدوث أي خسائر في العقارات المجاورة.

وشدد سلطان على جميع العاملين في الموقع وقوات الأمن بضرورة المحافظة على المتعلقات التي يتم استخراجها من العقار أثناء الهدم وتسليمها إلى أصحابها، مؤكدا على وجوب التعامل بمنتهى الهدوء مع الأهالي المتضررين واحتوائهم ومراعاة الوضع الذي يمرون به.

من جانبه، قال الدكتور أحمد رأفت، أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة الإسكندرية، إن عملية الهدم سوف تستغرق أسبوعاً كاملاً.

وقال في تصريح صحافي إن عملية الهدم يجب أن تكون دقيقة وبطيئة حتى لا يحدث انهيار مفاجئ للعقار ويسبب ضرراً على العقارات المجاورة، خاصة العقار الذي يحتضن العقار المائل.