وزير خارجية السودان للسيسي:نسعى لتجاوز ما يعكر العلاقات

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، السبت، إبراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني، وذلك بحضور سامح #شكري، وزير الخارجية المصرية، فضلاً عن سفير السودان بالقاهرة.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن وزير الخارجية السوداني نقل تحيات الرئيس السوداني عمر البشير للرئيس، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات مع #مصر في جميع المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء مختلف القضايا.

واستعرض وزير خارجية #السودان نتائج لجنة المشاورات السياسية المشتركة التي عقدت في #الخرطوم في أبريل الماضي، معرباً عن تطلعه لمزيد من العمل على تعزيز آليات التشاور بين البلدين بهدف تجاوز أية عقبات قد تعكر صفو العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد من جانبه على خصوصية العلاقات بين البلدين والروابط التاريخية الممتدة بين الشعبين، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها على نحو مستمر.

ورحب السيسي بتفعيل الاتصالات بين البلدين، وزيادة مستويات التنسيق والتشاور في كافة المجالات.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على جميع الصعد، حيث اتفق الجانبان على أهمية استمرار العمل من أجل تذليل العقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية.