السيسي: المرأة ظهير قوي وحقيقي فى مواجهة زعزعة أمن مصر

شارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وحرمه السيدة #انتصار_عامر، السبت، في مأدبة إفطار في إطار الاحتفال بعام المرأة، حضرها رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء المصريين، فضلاً عن عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وعدد من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين والشخصيات العامة.

وألقى السيسي كلمة أكد خلالها أن "المرأة طالما كانت عماد الأسرة المصرية والمجتمع بأسره"، مشيداً بـ"الجهود التي تبذلها من أجل الحفاظ على أمن #مصر ومساهمتها الفعالة في عملية التنمية الشاملة التي تسعى مصر إلى تحقيقها".

وأثنى على "ما تتمتع به #المرأة_المصرية من وعي وفهم بالمخاطر التي تمر بها البلاد، وإدراك عميق للمساعي التي تستهدف النيل من وحدة وتماسك الشعب المصري".

وأكد #السيسي، حسب ما ذكره المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن "المرأة المصرية بما قدمته وتقدمه من تضحيات ستظل دائماً مصدر فخر لهذه الأمة".

وأكد الرئيس المصري تقديره لما تتحمله #الأسرة_المصرية نتيجة لقرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، داعياً المرأة المصرية إلى "تفهم ومساندة تلك القرارات الصعبة، والتي تهدف إلى إرساء دعائم قوية لدولة حديثة".

وأوضح السيسي حرص #القاهرة ودعمها "لجميع الجهود الهادفة لتعزيز دور المرأة في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مشيراً إلى أن "إعلان عام 2017 عاماً للمرأة يؤكد مدى احترام وتقدير الدولة على كافة مستوياتها للمرأة المصرية وإسهاماتها الكبيرة في مسيرة الوطن".

وأعرب الرئيس السيسي عن ثقته في استمرار المرأة #المصرية "في أداء دورها الوطني الداعم لمصر، وأنها ستظل دائماً الظهير الحقيقي لهذه الأمة في مواجهة القوى التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مصر".