القاهرة والأزهر يدينان اعتداء لندن "الإرهابي"

دانت #مصر و #الأزهر، اليوم الأحد، اعتداء لندن "الإرهابي" الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وأكدت #القاهرة أن "جميع المجتمعات والشعوب باتت مستهدفة بالإرهاب البغيض".

وقالت وزارة #الخارجية_المصرية في بيان إن "هذا الحادث يمثل حلقة جديدة في سلسلة #العمليات_الإرهابية التي شهدها العديد من المدن حول العالم مؤخراً، وهو ما يؤكد أن جميع المجتمعات والشعوب باتت مستهدفة بالإرهاب البغيض".

وجددت مصر "التأكيد على دعوة جميع دول العالم إلى الاصطفاف في مواجهة ظاهرة #الإرهاب، ومن يقف وراء التنظيمات الإرهابية بالدعم والتمويل والتسليح، مؤكدةً على تضامن مصر الكامل مع الحكومة والشعب البريطانيين في هذه الأوقات العصيبة".

من جانبه، دان الأزهر الشريف "عمليتي الدهس والطعن الإرهابيتين في لندن".

وشدد الأزهر في بيان على "موقفه الثابت الذي يرفض كل العمليات الإرهابية التي تستهدف الآمنين في كل ربوع الأرض، مشدداً على أن من حق جميع البشر العيش في سلام وأمان بغض النظر عن دينهم أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم".

وطالب الأزهر "المجتمع الدولي بضرورة تضافر الجهود للقضاء على الإرهاب وخطره الذي بات يهدد السلام العالمي ويضرب يوماً بعد يوم مناطق مختلفة في كل أنحاء العالم".

وتقدم الأزهر "بخالص العزاء لبريطانيا حكومة وشعباً في ضحايا الغدر والإرهاب، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين".

قتل سبعة أشخاص وأصيب نحو خمسين بجروح مساء السبت في #لندن حين قام ثلاثة مهاجمين على متن شاحنة صغيرة بدهس حشد على جسر لندن بريدج ثم هاجموا مارة بالسكاكين قبل أن تقتلهم الشرطة.