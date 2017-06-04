توأم مصري يتقاسمان المركز الأول في إعدادية الفيوم

تقاسم #توأم_مصري، هما زينب ورقية سلامة أحمد عبد التواب، المركز الأول في الشهادة الإعدادية بمحافظة #الفيوم جنوب غربي مصر.

واعتمد الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، نتيجة #الشهادة_الإعدادية السبت، بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور عادل عبدالمنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وكانت المفاجأة حصول التوأم #زينب_ورقية على الدرجات النهائية، حيث حصدتا المركز الأول في الشهادة الإعدادية من مدرسة فارس للتعليم الأساسي، وتم تكريمهما من المحافظ.

وكرم المحافظ الطلاب والطالبات الحاصلين على الدرجات النهائية في مكتبه فور اعتماد النتيجة.