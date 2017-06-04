مفاجأة.. بناية الإسكندرية المائلة أزيلت مرتين قبل سنوات

كشف المهندس علي مرسي رئيس #حي_شرق بالإسكندرية شمال #مصر أن #البناية_المائلة صدر لها 5 قرارات إزالة، وتم تنفيذ قرارين إزالة لها بالفعل قبل سنوات.

وقال في تصريحات صحافية إن عقار #الأزاريطة المائل، مرخص له منذ عام 2003 ببناء 3 طوابق فقط، ولكن صاحب العقار خالف الترخيص وقام ببناء 13 طابقاً مما اضطر الحي لإصدار قرارات إزالة له، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ #قرار_الإزالة مرتين وإزالة أجزاء منه ولكن تم بناؤها من جديد.

وكشف رئيس الحي أنه تم هدم الطابق الثالث عشر والثاني عشر والحادي عشر، لتخفيف الحمولة على العقار كما تم إنزال متعلقات السكان من هذه الأدوار وتسليمها للمواطنين في محضر شرطة رسمي.

وأضاف أنه تم الاستقرار على استخدام ونش تلسكوبي عملاق يصعد العمال أعلاه لهدم العقار بشكل بطيء منعاً لحدوث أضرار بالعقارات المجاورة.

من جانب آخر وخلال عمليات الهدم يتم إحضار أصحاب الشقق بالطابق الذي سيتم هدمه ليشاهدوا عملية الهدم ويحصلون على متعلقاتهم بشكل رسمي، بعد أن شدد محمد سلطان محافظ الإسكندرية على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية للحفاظ على متعلقات المتضررين وعدم السماح للصوص بسرقتها مستغلين سوء الحالة النفسية لهم.

وفي سياق متصل، أكد محافظ الإسكندرية أن هناك ٥ مدارس في محيط المنطقة معدة ومجهزة وبها كافة المرافق من مياه وكهرباء، لاستقبال الأهالي المتضررين بشكل مؤقت لحين انتقالهم إلى الوحدات السكنية التابعة للمحافظة بتعاونيات العامرية.

وقال إنه سيتم توفير ٤٨ وحدة سكنية بتعاونيات العامرية لتسكين المتضررين من عقار الأزاريطة فيها بشكل دائم.