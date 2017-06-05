إطلاق سراح المصري المختطف في نيجيريا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية إطلاق سراح المواطن المصري المختطف في نيجيريا.

وصرح عاصم حنفي سفير مصر في #نيجيريا، بأن تشكيل عصابي قام في منطقة شمال شرق نيجيريا صباح الأحد بإطلاق سراح المواطن المصري روماني نادي جرجس، والمختطف لديها منذ يوم 9 مايو الماضي.

وأضاف السفير المصري أنه "فور تلقي البعثة خبر اختطاف المواطن المصري تم التنسيق مع كبار المسؤولين النيجيريين ومدير شركة المقاولات التي كان يعمل بها المواطن المصري من أجل العمل على تحريره وضمنان سلامته".

وأعربت الخارجية عن تقديرها لتعاون السلطات النيجيرية والشركة، مهيبة بالمواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين بنيجيريا توخي الحذر في تنقلاتهم على الطرق التي تربط بين الولايات المختلفة، والتنسيق مع السفارة وأجهزة الأمن المعنية لتأمين تحركاتهم.