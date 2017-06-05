اليونان تمثل مصر دبلوماسياً في قطر

ذكرت مصادر مصرية أن اليونان وافقت على تمثيل #مصر دبلوماسيا ورعاية مصالح مصر في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد قرار مصر بقطع العلاقات مع #قطر.

وذكرت أن اليونان وافقت على طلب مصر أن تمثلها دبلوماسيا في قطر، وأن تتولى السفارة اليونانية في الدوحة التمثيل الدبلوماسي لمصر.

من جانب آخر، أعلنت سفارة مصر بالدوحة أنه سيجري العمل بالقنصلية الاثنين حتى الساعة ١١ مساء بالتوقيت المحلي للدوحة لإنهاء المعاملات القنصلية للحالات الطارئة والعاجلة فقط، وذلك في ضوء قرار الحكومة المصرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وفي ضوء ورود العديد من الاستفسارات من المواطنين المصريين المقيمين في قطر.

وأخطرت السفارة المواطنين المصريين المقيمين بقطر بأنه سيتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستمرار بعثة لرعاية المصالح لتقديم كافة الخدمات القنصلية لأبناء الجالية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً مع نيكوس كوتزياس وزير خارجية اليونان، حيث أفاده بأنه على ضوء قرار الحكومة المصرية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، ونظراً للعلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر واليونان، فإن مصر تتطلع إلى قيام سفارة اليونان بالدوحة برعاية المصالح المصرية بدلاً من السفارة المصرية التي سيتم إغلاقها ليحل محلها قسم رعاية المصالح المصرية داخل سفارة اليونان.

وأوضح أبو زيد أن وزير خارجية اليونان أبدى خلال الاتصال ترحيبه الكامل بقيام سفارة اليونان في الدوحة بهذه المهمة، وسعادته بأن تتولى بلاده رعاية مصالح مصر في قطر.