بعد قرار المقاطعة.. ما الخطوة القادمة تجاه قطر؟

بعد إعلان #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر قرار المقاطعة التامة مع قطر وإغلاق الموانئ والأجواء أمام الملاحة القطرية، ماذا ستكون الخطوة القادمة تجاه #قطر لو لم تلتزم وواصلت السير في تنفيذ مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار في الدول العربية والمنطقة والارتماء في الحضن الإيراني؟.

دبلوماسيون مصريون أكدوا لـ"العربية.نت" أن الخطوات القادمة جاهزة ومدروسة، لكن سيتوقف الإعلان عنها انتظاراً لرد الفعل القطري على قرارات هذه الدول، اليوم الاثنين، وهل ستكون رادعة لوقف ما تقوم به قطر أم لا؟ وهل ستنفذ ما سبق أن تعهدت به في الرياض 2014 عقب خطوة #سحب_السفراء من الدوحة أم لا؟

وأكدوا أن قرارات المقاطعة ستكبد قطر خسائر فادحة سيعاني منها المواطن القطري الذي سيواجه صعوبات جمة في السفر لدول الخليج أو مصر، إضافة للأمور المعيشية، حيث تعتمد قطر على السعودية والإمارات في الكثير من وارداتها الغذائية وهو ما يعني ارتفاعاً هائلاً في الأسعار ربما يرهق ميزانية الأسر القطرية.

الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، كشف لـ"العربية.نت" الخطوات التي سيمكن اتخاذها ضد قطر لو لم تردعها قرارات المقاطعة التامة.

وقال إنه من المرتقب أن تطلب الدول العربية الأربع وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقد جلسة عاجلة لمجلس وزراء خارجية الدول العربية للنظر فيما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات حيال دولة عربية عضو في مجلس #الجامعة_العربية تنتهك مبادئ الجامعة، وتنتهك وتهدد الأمن القومي العربي بشكل كامل، والأمن القومي لكل دولة من الدول الأربع على حدة.

وذكر سلامة أن الدول العربية الأربع ستقدم كل على حدة ملفها ضد قطر إلى الجامعة العربية متضمناً كافة الأدلة الثبوتية الدامغة على تورط النظام الحاكم في #الدوحة في دعم ورعاية الإرهاب وتمويل التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وبالتالي النظر في أمر وجود قطر كعضو في الجامعة العربية من عدمه، مشيراً إلى أن الأمر لن يقتصر على الجامعة العربية بل سيمتد لتسليم الملف إلى لجنة #مكافحة_الإرهاب في مجلس الأمن وذلك لاتخاذ ما تراه اللجنة من إجراءات.

وقال سلامة إن هذه الإجراءات تشمل التصعيد إلى مجلس الأمن للنظر في الأمر واتخاذ العقوبات ضد قطر، مضيفاً أن من حق هذه الدول وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين وما قد ينضم إليها من دول عربية أخرى طلب جلسة مشاورات للنظر في أمر دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة تساعد وترعى الإرهاب الدولي.

وأكد خبير القانون الدولي المصري أن مجلس الأمن وكافة دول منظمة الأمم المتحدة ستطالب بتجفيف مصادر التمويل للجماعات الإرهابية، فضلاً عن ضرورة أن تقوم بتنفيذ طلبات تسليم المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب، وإذا لم تلتزم فالعقوبات مؤكدة وقوية وقد تصل إلى الإحالة للجنائية الدولية.

وكشف سلامة سبل ووسائل رعاية قطر للإرهاب، وقال إن قطر انتهكت في السنوات الأخيرة كافة المبادئ والقواعد والقوانين الدولية بدعمها وإيوائها للتنظيمات والعناصر الإرهابية، كقيادات #جماعة_الإخوان المتورطين في جرائم عنف وإرهاب في مصر، وعلى رأسهم الشيخ وجدي غنيم وعاصم عبدالماجد والداعية يوسف القرضاوي وغيرهم، وقيامها بإيواء تنظيمات وجماعات إرهابية أخرى على أراضيها ومن خلالها تقوم هذه التنظيمات بالتمويل والتخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية في مصر و #ليبيا والبحرين وسائر الأقطار العربية.

وقال إن عشرات المذكرات الحمراء صدرت من الإنتربول تطالب قطر بتسليم قيادات جماعة الإخوان الإرهابية إلى مـصر ولم تستجب #الدوحة، إضافة إلى أن قطر وعن طريق منظماتها وجمعياتها غير الحكومية قامت بالادعاء والزعم بمعلومات غير حقيقية ضد مـصـر، حيث زعمت قطر عن طريق منظمة "الكرامة القطرية" وهي منظمة غير حكومية، بأن مصر انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان لدى عدد من الهيئات وأفرع رئيسية لمنظمة الأمم المتحدة ووصل الأمر بقطر إلى الزج بأفراد ومنظمات خارجية لرفع دعاوى ضد مسؤولين مصريين بارزين لدى هيئات دولية.

سلامة أكد أن وزارة الخزانة الأميركية وهيئات أميركية أخرى أدرجت القطري عبدالرحمن النعيمي على لائحة الإرهاب الدولي، حيث ثبت دعمه لتنظيم القاعدة عام 2013 بمبلغ 600 ألف دولار.

وأوضح سلامة أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول عمل انفرادي سيادي يعكس تدهور العلاقات وسوء التفاهمات الذي وصلت إليه العلاقات بعد استنفاد كل وسائل التنبيه والتحذير، مؤكداً أنه تطبيقاً على الحالة القطرية فمن المؤكد أن الدول الأربع وصلت إلى يقين جازم وحازم وضروري بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر حرصاً على أمنها القومي.