رحلات مباشرة للمصريين الراغبين في العودة من قطر

أعلنت الحكومة المصرية وجود رحلات طيران مباشرة من خلال شركات طيران تابعة للدول التي لم تقطع علاقاتها مع قطر لتسهيل عودة المصريين العاملين في قطر والراغبين في العودة لبلادهم.

وقامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتواصل مع المهندس محمد العراقي رئيس الجالية المصرية في #قطر، وللاطمئنان على أوضاع المصريين هناك، عقب الإعلان عن قطع العلاقات رسمياً معها.

وأكدت مكرم أنها اطمأنت على أحوال الجالية والمقيمين هناك من المصريين، حيث أكد رئيس الجالية، أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنهم من قبل السلطات القطرية، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أي من العمالة المصرية.

وأكدت الوزيرة وجود رحلات طيران من #الدوحة للقاهرة من الدول التي لم تقطع علاقتها بقطر لمن يرغب من المصريين في العودة.