مصر تقطع علاقاتها مع قطر وتغلق المجالين الجوي والبحري

أعلنت جمهورية مصر العربية #قطع_العلاقات_مع_قطر، وذلك بسبب ممارساتها في دعم التنظيمات الإرهابية، وتعزيزها بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية. وذلك وفق بيان صدر عن الخارجية المصرية.

وقال البيان "قررت حكومة جمهورية مصر العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة #قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة #مصر، بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلاً عن إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة، بصورة تهدد الأمن القومي العربي، وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية، وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها".

كما قال البيان "كما تعلن جمهورية مصر العربية غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية، حرصاً على الأمن القومي المصري، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة".

من جهته، أعلنت وزارة #الخارجية_المصرية أنه "تم اليوم 5 يونيو/تموز استدعاء سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية إلى مقر وزارة الخارجية، حيث تم إبلاغه بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وتسليمه مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير لدى جمهورية مصر العربية، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المستشار احمد أبو زيد أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال المصري في #الدوحة بالعودة إلى مصر في غضون 48 ساعة تنفيذا لقرار قطع العلاقات.

وفي إطار متابعة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لموقف المواطنين والجالية المصرية بقطر، وفي ضوء تلقي عدد كبير من الاستفسارات على الخط الساخن للوزارة، تواصلت الوزيرة، نبيلة مكرم، مع السفير إيهاب عبدالحميد القائم بأعمال السفير المصري بقطر، للاطمئنان على المواطنين المصريين.

من جانبه أكد عبدالحميد على استمرار قسم رعاية المصالح للمصريين في قطر لتقديم كل الخدمات القنصلية للمواطنين، مشدداً على أنه سيتم إخطارهم أولاً بأول بأي إجراءات جديدة، كما أن القسم له صلاحيات اتخاذ أي إجراءات عاجلة من شأنها التيسير على المواطنين.

ومن جهتها وجهت الوزيرة الشكر لطاقم قسم رعاية المصالح المصرية بقطر، وطالبت المواطنين بالاطمئنان، لافتة إلى متابعتها لكل جديد يخص المواطنين بالخارج.