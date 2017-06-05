مصر توقف الرحلات الجوية من وإلى قطر اعتبارا من الغد

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، اليوم الاثنين، وقف جميع الرحلات الجوية بين #مصر و #قطر اعتباراً من الثلاثاء، وغلق #الأجواء المصرية أمام #الطائرات_القطرية.

وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم "غلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدني القطري سواء بالعبور أو الهبوط... إلى أجل غير مسمى".

وكانت مصر قد أعلنت #قطع_العلاقات_مع_قطر، وذلك بسبب ممارساتها في دعم التنظيمات الإرهابية، وتعزيزها بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية، وذلك وفق بيان صدر عن الخارجية المصرية.

كما استدعت #الخارجية_المصرية سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية إلى مقر وزارة الخارجية، حيث تم إبلاغه بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وتسليمه مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير لدى جمهورية مصر العربية، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد.

كما تم إبلاغ القائم بالأعمال المصري في #الدوحة بالعودة إلى مصر في غضون 48 ساعة تنفيذاً لقرار قطع العلاقات.

وكانت كل من #السعودية و #البحرين و #الإمارات و #اليمن والبرلمان الليبي إضافة إلى جمهورية #المالديف قد أعلنوا قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

كما تم إغلاق الحدود والمجالين الجوي والبحري أمام كافة وسائل النقل القطرية، بسبب محاولاتها المستمرة للمساس بأمن تلك الدول ووحدتها الداخلية، واحتضان ودعم تنظيمات وجماعات إرهابية، بما في ذلك تنظيمات القاعدة وداعش وجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت شركة "مصر للطيران" في بيان إنه أقلعت الاثنين رحلة "مصر للطيران" رقم ms935 من طراز إيرباص 321/200 من القاهرة إلى الدوحة، ومن المقرر عودتها مساء اليوم الاثنين.

وأضافت أنه من المقرر إقلاع رحلة ثانية في تمام الساعة السادسة مساء رقم ms1937 من طراز إيرباص 330/200 لتعود إلى القاهرة الساعة الواحدة من فجر الثلاثاء.