الأزهر: قرارات مقاطعة قطر ضرورية لحماية الأمة العربية

أشاد #الأزهر الشريف، الثلاثاء، بالموقف الذي اتخذه القادة العرب بشأن النظام القطري لضمان وحدة #الأمة_العربية واستقرارها.

وكانت كل من #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر و #اليمن و #المالديف و #مورشيوس، أعلنت، #قطع_العلاقات_مع_قطر وإغلاق الحدود والمجال الجوي أمامها، كما انضم إلى المقاطعين مجلس النواب الليبي ممثلاً بعقيلة صالح.

وقال الأزهر إنه يتابع عن كثب التطورات التي تشهدها الساحة العربية خلال الأيام الماضية، ويؤكد تأييده ودعمه للموقف العربي المشترك في قراره بمقاطعة #الأنظمة التي تقوم بدعم الإرهاب، وتأوي كيانات العُنف وجماعات التطرف، وتتدخل بشكلٍ سافر في شؤون الدول المجاورة واستقرارها وأمن شعوبها.

وأكد الأزهر الشريف دعمه لكافة الإجراءات التي اتخذها القادة العرب لضمان وحدة الأمة العربية، والتصدي بكل #حزم وقوة لمخططات ضرب استقرارها، والعبث بأمن أوطانها.

وأعرب الأزهر الشريف عن تطلعه لمضاعفة جهود الأمة العربية لوقف المحاولات المغرضة التي تمارسها الأنظمة الشاردة، بما يشكل خطراً على أمن الإقليم العربي واستقراره، آملًا أن تفيق هذه الأنظمة من غفلتها، وأن تعود إلى رشدها وإلى أهلها وبيتها.

وقال على الأنظمة الشاردة أن تتذكر قول النبي ﷺ: "إِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِن الغَنَمِ الْقَاصِيَةَ"، وقوله ﷺ: "عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ".