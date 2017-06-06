السيسي يعين نقيب الصحافيين الأسبق رئيسا لـ"الاستعلامات"

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي قراراً جمهورياً بتعيين ضياء رشوان نقيب #الصحافيين الأسبق رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات.

وكان ضياء رشوان يشغل منصب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وانتخب نقيبا للصحافيين في الفترة من 2013 وحتى 2015، وهو من مواليد العام 1960 بقنا جنوب البلاد.

أما الهيئة العامة للاستعلامات فهي هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية وتضطلع بدورها كجهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة، وتقوم بأدوار عديدة على الصعيدين الداخلي والخارجي لشرح سياسة الدولة في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومواقفها إزاء مختلف القضايا.

تقوم الهيئة بتوفير التسهيلات للصحافيين والمراسلين الأجانب في #مصر لأداء عملهم على أفضل مستوى ممكن لنقل صورة حقيقية عما يجري في #مصر إلى العالم.

كما تقوم بتقديم صورة مصر إلى الرأي العام العالمي ونقل الحقائق عنها إلى وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم وذلك عبر مكاتب الإعلام الملحقة بالسفارات المصرية في العديد من العواصم والمدن الكبرى.