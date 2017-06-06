مصر توقف جميع الخدمات البريدية مع قطر

أوقفت السلطات المصرية جميع الخدمات البريدية من وإلى #قطر تنفيذا لقرار قطع العلاقات مع #الدوحة.

وأعلنت هيئة #البريد_المصري، وقف جميع الخدمات البريدية مع قطر، اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن هذا القرار يأتي في أعقاب إعلان #مصر قطع العلاقات مع قطر.

وذكر مصدر مسؤول بالهيئة أنه لم يعد متاحا إرسال خطابات أو طرود أو أي متعلقات من مصر إلى قطر بعد قرار #وزارة_الطيران إيقاف جميع الرحلات الجوية بين البلدين.

وقال إنه لم تعد هناك وسائل نقل متاحة جوا أو برا لنقل الخطابات أو الطرود، سواء عن طريق البريد المصري أو شركات الشحن الأخرى.

وكانت مصر للطيران قد قررت تعليق رحلاتها المتجهة من #القاهرة إلى #الدوحة والعكس اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولحين إشعار آخر.

وأقلعت أمس الاثنين آخر رحلات مصر للطيران للدوحة، وهما الرحلة رقم ms935 من طراز الإيرباص 321/200 من القاهرة إلى الدوحة، والرحلة الثانية رقم ms1937 من طراز الإيرباص 330/200.