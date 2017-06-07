لماذا كان يرفض أمير قطر تغيير سفير بلاده في مصر؟

يغادر اليوم الأربعاء #سيف_مقدم_أبو_العينين، السفير القطري في #مصر، القاهرة عائداً لبلاده بعد قرار السلطات المصرية بقطع العلاقات مع #قطر، وإمهال سفيرها لمغادرة البلاد 48 ساعة.

السفير القطري سيعود للقاهرة في أوقات أخرى قادمة لممارسة مهام عمله كمندوب دائم لبلاده في الجامعة العربية، حيث كان يشغل ذلك المنصب، إضافة لعمله سفيراً لبلاده في القاهرة.

مصادر #دبلوماسية_مصرية ذكرت أن #السفير_القطري طلب مرارا وتكرارا من المسؤولين في بلاده تغييره بآخر خلفا له، حيث كان يعيش في عزله حقيقية، ويشعر أنه غير مرحب به في مصر نتيجة الأفعال والممارسات التي كانت تقوم بها قطر وقناة #الجزيرة ضد مصر، ولذلك لم يكن السفير يشارك في فعاليات كثيرة يتطلب الأمر مشاركته فيها، كما كان يدير العمل بالسفارة من مقر إقامته في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، ولا يذهب كثيراً لمقر السفارة الكائن في المهندسين جنوب الجيزة.

وكشفت المصادر أن السفير كان طلبه بالرحيل من #مصر وتعيين آخر خلفا له يقابل بالرفض من جانب مسؤولي بلاده، حيث رفض أمير قطر ذلك، لأن تعيين سفير جديد يتطلب اعتماد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما كان يرفضه الأمير ومسؤولي وزارة الخارجية القطرية، حيث كانوا يرون في ذلك الأمر اعترافاً رسمياً بالرئيس السيسي وشرعيته.

من جانب آخر رفضت السلطات المصرية فتح صالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي لمغادرة السفير القطري عائداً لبلاده اليوم الأربعاء.

وأكدت مصادر في مطار القاهرة لـ"العربية.نت" أن هذا الإجراء كان متبعاً من قبل، حيث كان السفير يغادر من صالة كبار الزوار استناداً لمنصبه الدبلوماسي، لكن اليوم يعتبر مبعداً بحسب قرار الخارجية المصرية بمنحه مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وأضافت أن طائرة الخطوط الجوية الكويتية ستقل السفير إلى الكويت، ومنها لبلاده بعد قرار مصر بوقف الرحلات الجوية من وإلى الدوحة.