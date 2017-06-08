بيان مصري جديد بشأن ليبيا وهذه أهم بنوده

أصدرت اللجنة المصرية المعنية بليبيا، بيانا بشأن جهودها للتوصل لتوافق سياسي بين كافة #الفرقاء_الليبيين.

وقالت اللجنة إنها تابعت مختلف التطورات التي شهدتها #ليبيا خلال الفترة الأخيرة وكذا التطورات الخارجية المرتبطة والمؤثرة على تفاعلات المشهد الليبي في الفترة المقبلة.

وثمنت اللجنة الوطنية المصرية الجهود المكثفة والمضنية التي بذلتها كافة الأطراف الوطنية الليبية بالتنسيق مع أشقائها في #مصر على مدى ما يزيد عن عام ونصف، وكذا حرص هذه الأطراف الشديد على خلق أرضية مشتركة وبناء جسور الثقة والدفع نحو الحوار المباشر بين كافة الأطراف من أبناء هذا الوطن.

وأكدت اللجنة على ضرورة تحمل كافة #الأطراف_الليبية لمسؤوليتها حفاظاً على السلم الأهلي وسعياً لاستكمال تأسيس وبناء هيكل ومؤسسات الدولة ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية المؤثرة على الشعب الليبي الشقيق.

وأشارت اللجنة إلى ما يتطلبه الموقف الراهن من الالتزام بالشرعية التي أفرزها #الاتفاق_السياسي لحين الوصول لصيغ توافقية لمعالجة الشواغل التي حددها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة وتجنب أي قرارات أحادية الجانب من أي طرف ليبي قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد والفوضى.

وأهابت اللجنة بالأطراف الليبية بأهمية إدراك عامل الوقت المتاح لأهمية سرعة التوصل لتوافق ليبي يفرز هيكلا ومؤسسات للدولة الليبية قادرة على قيادة الدولة وحماية مقدرات الشعب وتلبية طموحاته في الأمن والتنمية بما يجنب البلاد التبعات الخطيرة المترتبة عن انتهاء العمل بالاتفاق السياسي في منتصف ديسمبر من العام الحالي.

وناشدت اللجنة جميع الأطراف دون استثناء بإعلاء كلمة الوطن ومصالحه العليا والنأي عن الانشغال بالمصالح الضيقة والآنية والعمل في القريب العاجل وبروح الفريق وتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية للخروج من هذا المأزق الخطير وكذا دراسة وإقرار البدائل السياسية الملائمة التي تحقق الصالح العام وتعيد اللحمة لأبناء الوطن.

وأكدت اللجنة الوطنية المصرية استمرار جهودها في التواصل مع كافة الأطراف الليبية بهدف استكمال العملية السياسية لتنفيذ ما سبق التوافق عليه للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي ولرفع المعاناة عن الشعب الليبي الشقيق، معربة عن ثقتها في أن الشعب الليبي الشقيق قادر على تجاوز أزمته والخروج منها أقوى مما كان.