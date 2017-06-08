حكومة مصر: خلية طوارئ لمتابعة قطع العلاقات مع قطر

أعلن مركز دعم المعلومات بـ #مجلس_الوزراء_المصري عن #تشكيل_خلية_طوارئ لمتابعة #قرار #قطع_العلاقات_مع_قطر.

وأعلن المركز استمرار قسم رعاية المصالح للمصريين في #قطر لتقديم كل الخدمات القنصلية للمواطنيـن، على أن يتم إخبارهم أولا بأول بأي إجراءات جديدة، كما أن القسم له صلاحيات اتخاذ أي إجراءات عاجلة من شأنها التيسير على المواطنين.

وكشف المركز عن وجود #رحلات #طيران من #الدوحة للقاهرة من الدول التي لم تقطـع علاقتهـا بقطـر لمن يـرغب من ‏المصريين في العودة.‏

وأضاف أن الحكومة شكلت لجنـة طوارئ من عدة وزارات لمتـابعة تطـورات قطع #مصر علاقـاتهـا الدبلوماسية مع قطر على مدار الساعة، واتخـاذ الإجراءات اللازمة لاستقبـال أي عمالة في حالة عودتها.