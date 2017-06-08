مصر.. هذه عقوبات الألفاظ "المسيئة" بمسلسلات رمضان

أعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في #مصر تقريراً عن الأعمال والدراما الرمضانية هذا العام، أكد فيه "اعتمادها على الابتذال اللفظي والمشاهد الجريئة والإسقاطات السياسية، من دون الاهتمام بالمضمون ولا بالرسالة الحقيقية التي تريد تقديمها".

وقال المجلس في بيان رسمي له إنه بانتهاء الثلث الأول من #رمضان رصد المجلس تجاوزات مسلسلات وبرامج رمضان في الفترة من 27 مايو إلى 6 يونيو 2017.

من جانب آخر، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تغريم أي وسيلة إعلامية يصدر منها لفظ مسيء، 200 ألف جنيه، على أن يتم سحب الترخيص حال تكرر التجاوزات اللفظية البذيئة ثلاث مرات خلال ستة أشهر، وتلتزم المؤسسة بإعادة الترخيص بنفس المبالغ المالية المقررة.

وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، إن الغرامة ستكون فورية، وتشمل كافة عناصر المنظومة الإعلامية من مذيعين وضيوف، مشيراً إلى أنه يمكن الاحتكام إلى مجمع #اللغة_العربية، وذلك في إطار الحد من التجاوزات اللفظية بالمنظومة الإعلامية، على أن تكون مختلفة عن دعوى السب والقذف .

وأضاف أنه سيتم تحديد كود أخلاقي للإعلاميين المصريين بشأن التعامل الإعلامي مع القضايا الخلافية العربية، وسيكون قرارها ملزماً لنقابة #الصحافيين ونقابة الإعلاميين.