تعرف على أسماء وصور 26 مصرياً في بيان قائمة الإرهاب

تضمنت القائمة الخاصة بإدراج مجموعة من الأشخاص والكيانات في قوائم الإرهاب، وصدرت في بيان الدول الأربع السعودية ومصر والإمارات والبحرين، 26 مصريا من أصل 59 مطلوبا.

المصريون المدرجون بالقائمة أغلبهم يقيمون في قطر، وبعضهم في تركيا، لكن يتم تمويلهم جميعا من قطر ويخدمون أجندتها الرامية لنشر بذور الفتنة والتحريض والتخريب في مصر، والدعوة لاغتيال رجال الجيش والشرطة، وجميعهم صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإعدام والسجن في قضايا عنف وقتل وإرهاب في #مصر.

جميع من هم مدرجون بالقائمة ينتمون لجماعة الإخوان وحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية والمتحالف مع الإخوان، ومنهم عاصم عبد الماجد وطارق #الزمر، اللذان سبق أن اتهما في قضية اغتيال السادات، ومحمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد #الإسلامبولي قاتل السادات، إضافة لأفراد آخرين مرتبطين بالإخوان وموالين لهم وينفذون تعليمات الجماعة، وينقلون تكليفات قياداتها لخلاياهم في مصر.

وتضم القائمة:

- يوسف عبدالله القرضاوي

- محمد أحمد شوقي الإسلامبولي

- طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر

- محمد عبدالمقصود محمد عفيفي

- محمد الصغير عبدالرحيم محمد

- وجدي عبدالحميد محمد غنيم

- أيمن أحمد عبدالغني حسنين

- عاصم عبدالماجد محمد ماضي

- يحيى عقيل سالمان عقيل

- محمد حمادة السيد إبراهيم

- عبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن

- حسين محمد رضا إبراهيم يوسف

- أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهادي

- مسلم فؤاد طرفان

- أيمن محمود صادق رفعت

- محمد سعد عبدالنعيم أحمد

- محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازقي

- أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي

- أحمد رجب رجب سليمان

- كريم محمد محمد عبدالعزيز

- علي زكي محمد علي

- ناجي إبراهيم العزولي

- شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان

- محمد محرم فهمي أبو زيد

- عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري

- علي حسن إبراهيم عبدالظاهر