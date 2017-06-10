السيسي إلى ألمانيا الأحد لحضور قمة التعاون مع إفريقيا

يتوجه الرئيس عبدالفتاح #السيسي غداً الأحد إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مشترك".

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس السيسي بالقمة التي دعت إليها المستشارة الألمانية #انجيلا_ميركل تأتي في إطار الأهمية التي توليها #مصر لتفعيل التعاون ما بين الدول الإفريقية و #مجموعة_العشرين في مختلف المجالات التنموية.

ومن المنتظر أن تطلق الرئاسة الألمانية خلال القمة مبادرة للتعاون مع #إفريقيا تقوم على إنشاء الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية بهدف توفير مناخ موات لجذب الاستثمارات لإفريقيا بشكل مستدام بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها، وتوفير فرص العمل، ويحد من تداعيات المشاكل التي تعاني منها القارة الإفريقية.

وقد دعت الرئاسة الألمانية إلى جانب مصر عدداً محدوداً من الدول الإفريقية للمشاركة في هذه القمة، بالإضافة إلى إيطاليا بصفتها رئيسة #مجموعة_الدول_السبع_الصناعية. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة أمام القمة، كما سيشارك في مائدة مستديرة حول الاستثمار الخاص في البنية التحتية بالدول الإفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن زيارة الرئيس السيسي إلى برلين ستشهد كذلك تباحثاً حول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في ضوء ما يشهده التعاون مع #ألمانيا من زخم خلال السنوات الماضية، وتعدد الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين، والتي توجت بزيارة المستشارة ميركل إلى #القاهرة في شهر فبرير الماضي.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس السيسي مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية ميركل، وعدد من الوزراء الألمان على رأسهم وزير الخارجية زيغمار غابريل، بالإضافة إلى زعيم الأغلبية البرلمانية بالبوندستاج فولكر كاودر، وذلك لمناقشة سبل تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس سيلتقي في برلين أيضاً مع العديد من الشخصيات والمسؤولين الألمان المعنيين بالشؤون الاقتصادية، ومنهم وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي ومجموعة من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، كما سيشارك الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي المصري الألماني، وسيشهد التوقيع على محضر أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.