برلمان مصر يطالب الفيفا بسحب تنظيم قطر لمونديال 2022

طالبت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري الفيفا بسحب تنظيم قطر لمونديال 2022.

وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس #لجنة_الشباب_والرياضة بمجلس النواب أنه طالب الجمعية العمومية للفيفا بعقد اجتماع عاجل وطارئ للاستجابة للمطالب العربية والدولية بنقل وقائع مونديال 2022 من قطر وإسناد تنظيمها إلى إحدى الدول العربية.

وقال "عامر" في بيان له اليوم السبت إن #الهاشتاغ الذي أطلقته الجماهير السعودية والذي طالب بنقل المونديال إلى دولة عربية شقيقة أيدته الجماهير المصرية وطالبت به أيضا جماهير من #البحرين و #الكويت و #الجزائر والأردن وتأكد منه أن الشعوب العربية بمختلف انتماءاتها السياسية والرياضية رافضة وبشكل قاطع إقامة مونديال 2022 داخل قطر بعد ثبوت دعمها للإرهاب.

وقال عامر إنه كان يجب على الفيفا أن يتخذ قرارا عاجلا بمجرد ثبوت ضلوع قطر في عمليات إرهابية وإجرامية داخل عدد من الدول العربية مطالبا جميع دول العالم والأندية الكبرى وجماهير الكرة بمختلف دول العالم مساندة وتنفيذ مطلب الشعوب العربية في سحب تنظيم هذا المونديال العالمي الكبير من #قطر.