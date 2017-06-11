بلاغ ضد فضائية وممثل مصري بتهمة إهانة السيسي

سريعاً تطورت الأزمة المصاحبة للمشهد المسيء للرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي في مسلسل "لا تطفئ الشمس" حيث تقدم محام مصري صباح الأحد ببلاغ عاجل للنائب العام ضد المسلسل والفضائية والممثل المصري الذي ظهر في المشهد.

وتقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ عاجل للنائب العام المستشار نبيل صادق صباح الأحد يطالب فيه بإحالة محمد محمد الأمين صاحب ومالك فضائية "سي بي سي" والممثل المصري #أحمد_مالك للمحاكمة، بتهمة #إهانة #رمز_الدولة ورئيسها عبد الفتاح السيسي عمدا ومع سبق الإصرار والترصد في #مشهد مسيء من #مسلسل " #لا_تطفئ_الشمس " المذاع على الفضائية.

وقال المحامي لـ"العربية.نت" إن المشهد مقصود ومتعمد للإساءة للرئيس خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية القادمة 2018، مضيفا أنه من الطبيعي أن العمل يتم مراجعته ومراجعة كافة مشاهده من جانب عدة لجان وعلى رأسها الرقابة على المصنفات الفنية، والشركة المنتجة، والفضائية صاحبة الحق في البث، متسائلا "ألم يلاحظ أحد تلك العبارة المسيئة التي ظهرت في خلفية المشهد ؟".

وأضاف أن طاقم العمل لا يمكن أن نبرأه من تلك #التهمة أيضا فليس من المعقول بعد أن قامت الحكومة بإزالة كافة العبارات والصور المسيئة للدولة ورموزها من على جدران وحوائط شوارع #مصر ، أن تظل هذه العبارة وعلى هذا الجدار، ويقوم القائمون على العمل بتصويرها في الخلفية، مؤكدا أن الدولة تمر بظروف وتحديات صعبة، وكان واجبا على الإعلام والدراما والفن أن يكونوا سندا للدولة ورئيسها في مواجهة هذه التحديات بدلا من الإساءة ومحاولة التشويه لحساب الجماعة الإرهابية الإخوان المسلمين.

واتهم المحامي الإعلام بتسليط الضوء على أي سلبيات وبثها لتوصيل رسالة إحباط للجماهير وتأليبهم على قادتهم.

في سياق آخر قال المحامي مقدم البلاغ إنه طالب في بلاغه بالتحقيق مع الممثل المصري أحمد مالك الذي أكد في تدوينة له على صفحته على الفيسبوك أن المشهد المسيء متعمد واعترف بذلك صراحة.

وقال إن هذا الممثل سبق وأن تظاهر في ميدان التحرير في ذكرى ثورة 25 يناير وتورط مع معد يعمل بنفس الفضائية التي تذيع المسلسل في السخرية من الشرطة وجنودها ووزارة الداخلية فيما عرف وقتها بواقعة الواقي الذكري.

وقال إن هذا الممثل تم حبسه وقتها لمدة أسبوع وأفرج عنه بعد أن وافقت الداخلية على العفو عنه لصغر سنه.

وأضاف أن الممثل خرج من الحبس ناقما على الدولة ومؤسساتها ولذلك تعمد الإساءة للرئيس وللدولة في هذا المشهد المسيء، مؤكدا أنه طالب بإحالته للمحاكمة وتوقيع أقصى العقوبات عليه.

المشهد المسيء صاحب الأزمة عرض في الحلقة الرابعة عشرة من المسلسل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب إحسان عبد القدوس، وجمع الممثل أحمد مالك بميار الغيطي، حيث فوجئ الجميع بعبارة مسيئة للرئيس تظهر على الجدران في خلفية المشهد.

الشركة المنتجة للمسلسل اعتذرت في بيان لها عن الخطأ ووصفته بغير المقصود.