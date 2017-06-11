تعرف على المصريين المجهولين في قوائم قطر وما جرائمهم؟

هم مجرد أسماء مجهولة بالنسبة لغالبية المصريين، لا يعرفون عنهم إلا القليل، لكنهم عناصر معروفون لدى #جماعة_الإخوان والسلطات القطرية، ويؤدون دورهم المرسوم لهم بعناية في إكمال حلقات جرائم العنف والإرهاب على الأراضي المصرية.

"العربية.نت" تكشف معلومات جديدة عن أسماء العناصر التي تضمنتها قوائم المطلوبين من #قطر والتي أصدرتها #السعودية و #مصر و #الإمارات و #البحرين.

يحيى عقيل سالمان عقيل

من مواليد محافظة شمال سيناء المطلوب رقم 40 في القائمة. وهو قيادي بارز بجماعة الإخوان بشمال سيناء، له دور بارز في نقل التكليفات من قيادات الجماعة بقطر إلى عناصر تنظيم #أنصار_بيت_المقدس والخلايا النوعية في شمال سيناء، وتحويل الأموال لهم لتنفيذ عملياتهم.

له صلات عديدة بقيادات الإرهاب في #شمال_سيناء، وكان يتولى نقل المعلومات الخاصة ببعض المنشآت الحيوية في شمال سيناء لهم.

أيمن صادق محمود رفعت

من مواليد 15 فبراير 1970 محافظة الجيزة، مصرفي بأحد البنوك المطلوب رقم 46. وكان عضوا ببرلمان مصر خلال حكم الإخوان.

متهم بالإشراف على نقل وتحويل الأموال للخلايا النوعية التي تقوم بتنفيذ عمليات إرهابية، كما اتهم بتعطيل مؤسسات الدولة والتخطيط للتظاهرات ضد النظام.

محمد سعد الرازقي

المطلوب رقم 48، مهمته كانت إدارة أملاك وأموال الإخوان في #مصر، وعقب فراره لقطر تم التحفظ على تلك الأموال والأملاك ومنعه من التصرف في كافة حساباته المصرفية أو الودائع، وأدرج اسمه على قوائم الإرهاب في مصر.

التهمة الموجهة له تمويل جماعة الإخوان، والتحريض على أعمال العنف، وتمويل تنفيذ العمليات الإرهابية لخلايا الإخوان النوعية ومجموعة حسم.

عبدالرحمن شكري

من مواليد مدينة الواسطي محافظة بني سويف المطلوب رقم 42، وهو الصديق الشخصي لمحمد بديع مرشد الإخوان، وكان نقيبا للفلاحين خلال عهد الإخوان.

متهم رئيسي في إحراق 36 منشأة عامة وخاصة ببني سويف خلال الفترة التي أعقبت فض اعتصام #رابعة _العدوية، وحكم عليه غيابيا بالمؤبد في القضية العسكرية الخاصة بإحراق منشآت حكومية.

أحمد فؤاد أحمد جاد البلتاجي

طبيب أشعة من محافظة الفيوم، صاحب مركز سما سكان للأشعة بالفيوم المطلوب رقم 49، أدرج في قوائم الإرهاب في القضية رقم 7184 لسنة 2015، ومن قيادات جماعة الإخوان المتحفظ على أموالهم، وتهمته تمويل عمليات الإخوان الإرهابية في الفيوم.