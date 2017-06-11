الثانوية العامة..صفحات تنشر تسريبات ومسؤول مصري ينفي

نفى مسؤول حكومي مصري، الأحد، "وجود تسريب إلكتروني" لامتحاني مادتين للثانوية العامة تم إجراؤهما الأحد.

وقال رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة (حكومي)، في تصريحات صحافية، إن "ما أثارته صفحات للغش على مواقع التواصل الاجتماعي (لم يسمها) من تسريب لامتحان مادتي #الفيزياء و #التاريخ غير صحيح، ولا علاقة له بالامتحانين الأصليين".

وخلال الساعات الأولى من الأحد، زعمت صفحة #شاومينج (متخصصة في تسريب الامتحانات لا سيما العام الماضي)، عبر "فيسبوك" تسريبها لأجزاء من امتحاني مادتي الفيزياء والتاريخ، وفق ما تداولته تقارير صحافية محلية بمصر.

وأدى طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، الأحد، امتحان مادة الفيزياء، فيما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ.

وأكد المسؤول الحكومي، أنه "لم يتم تسريب امتحاني اليوم قبل بدء اللجان، وما يحدث يعد فقط تداولًا للامتحان بعد بدئه، في محاولات غش فردية تم التعامل معها وفق القانون".

وطالب حجازي بـ"عدم الانسياق وراء ما ينشر بشأن امتحانات الثانوية العامة على مواقع #التواصل_الاجتماعي، لأن نظام عملية الامتحانات الحالي يصعب فيه عملية التسريب".

نظام جديد لمنع التسريب

وتستخدم امتحانات الثانوية العامة بمصر، للمرة الأولى نظام "بوكليت" كتجربة لمنع الغش وتسريب الأسئلة، الذي حدث بصورة لافتة العام الماضي، لا سيما من صفحة "شاومينج" المتخصصة عبر "فيسبوك"، التي زعمت تكراره الأحد وسط نفي حكومي.

ونظام "البوكليت"، الذي أعلنت عنه السلطات المصرية مؤخرًا، هو عبارة عن دمج أسئلة الامتحان في كراسة الإجابة، ووجود 4 نماذج للمادة الواحدة نفس المضمون مع اختلاف ترتيب الأسئلة لمنع الغش وتسريب الأسئلة.

وتعد اختبارات #الثانوية_العامة، التي تنتهى في 24 يونيو/حزيران الجاري، الأهم على الإطلاق في مصر، كونها المحطة الفاصلة بين مرحلتي التعليم الأساسي والجامعي، ويشارك فيها 589 ألفا و388 طالبًا وطالبة، في 1634 لجنة على مستوى البلاد.