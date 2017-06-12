اغتيال ضابط شرطة في الدقهلية شمال مصر

ذكر مصدر أمني بمديرية أمن #الدقهلية أن مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النيران على الرائد أحمد حسين، مدير مباحث مدينة شربين أثناء استقلاله سيارة الشرطة متوجهاً إلى عمله، حيث فوجئ أثناء سيره على طريق #المنصورة شربين بين قرية البرامون وكفر بدواي، بمجهولين يطلقون النيران على السيارة، ما أدى إلى إصابته بأربع طلقات، كما أصيب سائق السيارة أيضاً.

وتم نقل المسؤول الأمني وسائقه إلى مستشفى المنصورة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وقال مصدر طبي، إن المسؤول الأمني وصل المستشفى مصابا بطلقات نارية في البطن والرقبة والصدر، بينما أصيب سائقه في الكتف والرقبة.

من جانبها، فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول موقع الحادث، وبدأت بتمشيط المنطقة والقرى المحيطة بها لضبط الجناة