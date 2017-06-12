مصر تستنكر الهجوم الإرهابي في القطيف

أدانت #مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع بمنطقة #القطيف في # السعودية.

ونددت مصر في بيان لوزارة #الخارجية اليوم الاثنين بالهجوم الإرهابي الذي وقع بحي #المسورة بمحافظة القطيف السعودية، واستهدف دورية أمنية وأسفر عن استشهاد ضابط وإصابة اثنين من رجال #الأمن_السعودي، معربة عن خالص تعازيها -حكومة وشعبا- لأسرة المتوفى وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد البيان تضامن مصر ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة #الإرهاب والتطرف الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ودعمها لكافة ما تتخذه المملكة من إجراءات لوأد مخططات التنظيمات والخلايا الإرهابية حماية لأمنها وحفاظا على سلامة مواطنيها.