مصر تطلب من الإنتربول تسليم المطلوبين على قوائم قطر

جددت السلطات المصرية طلبها للإنتربول الدولي بتسليم الإرهابيين المطلوبين وعددهم 400 شخص، بينهم الـ 26 المدرجين على قوائم قطر التي أصدرتها #السعودية و #مصر و #الإمارات و #البحرين الخميس.

وذكر مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، الأحد، أن مصر جددت نشراتها الحمراء للإنتربول الدولي بأسماء الإرهابيين المطلوبين، بينهم 26 وردت أسماؤهم بقوائم الإرهاب القطرية.

وأضاف أن المطلوبين صدرت ضدهم أحكام قضائية لتورطهم في عمليات عنف وإرهاب وتمويل عمليات إرهابية، وعلى رأسهم الداعية #يوسف_القرضاوي الذي ترفض #قطر تسليمه حتى الآن، كما ترفض الرد على المذكرات الثنائية بشأنه.

من جانب آخر، ذكرت مصادر أمنية لوسائل إعلام مصرية أن الصادر بحقهم نشرات حمراء يبلغون نحو 400 شخص، نصفهم إرهابيون، ويتواجد 50 منهم في قطر، موضحة أن السلطات القطرية لم تتعاون في تسليم المطلوبين أمنيا، خاصة من عناصر جماعة #الإخوان الإرهابية، كما لم ترد على الرسائل الثنائية المتبادلة في هذا الشأن.

وأشارت المصادر إلى أن شرطة الإنتربول نجحت في استعادة 100 شخص خلال عامي 2015 و2016، من بينهم عناصر إرهابية.

وأكدت أن هناك عناصر أخرى إرهابية متورطة ومطلوبة في عدد من القضايا، منهم الإعلامي بقناة الجزيرة #أحمد_منصور، والإرهابي #مهاب_قاسم المتورط في تفجيرات الكنائس الأخيرة، إضافة إلى يحيى موسى المتحدث السابق باسم وزارة الصحة والمتورط في واقعة اغتيال النائب العام هشام بركات.

وأضافت أن أجهزة الأمن طلبت كذلك عددا من الصحافيين المحرضين على العنف والإرهاب على فضائيات قطر وتركيا وصدر بحق بعضهم أحكام قضائية مثل #معتز_مطر و #محمد_ناصر والمذيعة #آيات_العرابي، إضافة إلى يحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق، والقاضي السابق وليد شرابي، والمتحدث السابق باسم حزب الإخوان حمزة زوبع، والقيادي بجماعة الإخوان جمال حشمت.