جسر جوي مصري لإغاثة جنوب السودان ومواجهة المجاعة

تقدمت #مصر بجسر جوي لتقديم المواد الغذائية والإغاثية لدولة #جنوب_السودان بعد إعلان المجاعة في عدة ولايات بها.

واستقبل الرئيس سيلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، السفير أحمد فاضل يعقوب مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان في قصر الرئاسة بالعاصمة جوبا، بحضور كل من وزير شؤون الرئاسة ماييك آي دينج، حيث أطلع مساعد وزير الخارجية رئيس جنوب السودان على تفاصيل الجسر الجوي من المساعدات الإنسانية المرسلة من مصر لجنوب السودان بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكرت #الخارجية_المصرية أن الجسر جاء استجابة لنداء صادر من رئيس جنوب السودان #سيلفا_كير تضمن إعلان المجاعة في بعض ولايات جنوب السودان، كما يأتي في إطار العلاقات التاريخية والوثيقة بين الشعبين المصري والجنوب سوداني.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث عبر الرئيس سيلفا كير عن بالغ شكره وتقديره للرئيس #عبدالفتاح_السيسي على هذه المبادرة، معتبراً أنها تأتي كاستمرار للمواقف المصرية المؤيدة والداعمة لجنوب السودان في كافة المجالات.

وأكد رئيس جنوب السودان على أن مصر تعد من أكثر الدول تفهماً لمشاغل بلاده، والمشكلات التي تمر بها الدولة الوليدة، معرباً عن تطلعه لاستمرار الدعم المصري في كافة المجالات التنموية لجنوب السودان.