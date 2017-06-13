صور.. مصر تضبط نفقاً لتهريب الأسلحة لداعش بسيناء

دمَّر الجيش المصري نفقاً رئيسياً ضخماً وفتحتين لنفقين فرعيين على الشريط الحدودي مع قطاع #غزة، كان يتم استخدامها في تهريب الأسلحة والعتاد والمؤن لتنظيم داعش سيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه "استمراراً لجهود قوات الجيش في مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية بشمال #سيناء، تمكنت قوات الجيش من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي على عمق 10 أمتار ومبطن بالخشب وبداخله كابلات وسماعات اتصال".

وأضاف أنه تم كذلك اكتشاف وتدمير عدد 2 فتحة نفق فرعية بعمق حوالي 20 متراً، كانت تستخدمها العناصر الإرهابية لتهريب الأسلحة والذخائر والمواد والمؤن.