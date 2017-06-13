مصر: ملتزمون بقرار منع هبوط ومرور الطائرات القطرية

أعلنت السلطات المصرية التزامها بقرار منع هبوط ومرور الطائرات القطرية في أجوائها ومطاراتها.

وقالت سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة الطيران المصرية في بيان رسمي، الثلاثاء، إنها ملتزمة بمنع مرور شركات الطيران القطرية كافة والشركات الأخرى المسجلة في دولة #قطر من الهبوط في مطاراتها أو المرور فوق أجوائها السيادية.

كما ذكرت أن هذه التعليمات لا تشمل شركات الطيران غير المسجلة في قطر أو #مصر، مؤكدة أنه يجب على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية التقدم بطلب مسبق قبل موعد إقلاع الرحلة بـ24 ساعة للنظر فيه.

وأضافت أنها تحتفظ بحقها السيادي في حماية مصر والأمن القومي المصري، وحقها في اتخاذ أي إجراءات أو تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتصت الضرورة ذلك.

وأكدت سلطة الطيران المدني المصرية أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة #الإرهاب وأمن الطيران، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 لسنة 2016 .