وجوه مصرية مجهولة في قوائم الإرهاب القطرية

26 مصريا مدرجون على قوائم الإرهاب القطرية التي أصدرتها #السعودية و #مصر و #الإمارات و #البحرين، الخميس الماضي، على رأسهم الداعية #يوسف_القرضاوي، ومجموعة من قيادات الجماعة الإسلامية المتورطين في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، مثل عاصم عبد الماجد و #طارق الزمر ومحمد شوقي الإسلامبولي، إضافة لقيادات جماعة الإخوان مثل محمد الصغير عبد الرحيم وأيمن عبد الغني ورفعت صادق ويحيى عقيل.

لكن هناك أسماء أخرى مجهولة لا يعرفها الرأي العام المصري وتم إدراجها في القائمة وتستعرضهم "العربية.نت" في التقرير التالي.

أحمد رجب رجب سليمان

من أخطر الإرهابيين وينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو أحد العناصر المحكوم عليها بالإعدام في قضايا تخابر وتهريب واقتحام #سجن #وادي_النظرون، وله دور بارز في الكثير من العمليات الإرهابية التي قامت بها خلايا #الإخوان النوعية، ومتورط في جرائم قتل وسرقة وإرهاب، وصدر ضده حكم بالإعدام في قضية "الهروب الكبير" .

محمد حمادة السيد إبراهيم

أحد عناصر الصف الثاني لجماعة الإخوان، متهم في قضايا قتل وعنف وعمليات إرهابية وتفجيرات لحساب جماعة الإخوان، وهرب من مصر عقب فض اعتصامي #رابعة و #النهضة، وهو بمثابة إحدى قنوات الاتصال بين قادة الجماعة الفارين في الخارج وخلاياهم الإرهابية في #مصر، وصدر ضده حكم بالإعدم.

حسين محمد رضا إبراهيم يوسف

أنشط قيادات الصف الثاني لجماعة الإخوان، شارك في عمليات التخريب والفوضى التي أعقبت عزل الرئيس السابق #محمد_مرسي في يوليو/تموز 2013، وكان ضمن الكودار التي أشرفت على تأمين اعتصام رابعة، وأحد المتهمين في قضية عمليات رابعة، وصدرت ضده أحكام بالسجن في عدة قضايا.

أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهادى

من قيادات جماعة الإخوان، وتورط في تمويل عملياتهم الإرهابية عقب فض اعتصام رابعة، كما شارك في دعم الخلايا النوعية ومجموعات " #حسم "ماليا ولوجستيا، وصدرت ضده أحكام بالسجن.

مسلم فؤاد طرفان

من قيادات جماعة الإخوان وأحد المطلوبين على ذمة قضايا تخريب وشغب وحرق مبان وقتل وإرهاب وتحريض ضد قيادات الجيش والشرطة ونقل أسلحة وعتاد لخلايا الإخوان الإرهابية.

كريم محمد محمد عبدالعزيز

من عناصر الجماعة، ومطلوب لتورطه بأعمال عنف وقتل، وكان يتولى نقل التكليفات لبعض خلايا الإخوان في محافظات الوجه البحري، وصدرت ضده أحكام بالسجن.

عمرو عبدالناصر عبد الحق عبد الباري

متورط في قضايا #قتل ثوار وحرق وعمليات عنف وإرهاب عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وتحريض على قتل رجال #الجيش و #الشرطة ، وصدرت ضده أحكام بالسجن.

ناجي إبراهيم العزولي

وشحاتة فتحي حافظ محمد سليمان

ومحمد محرم فهمي أبو زيد

وعلي حسن إبراهيم عبدالظاهر

متهمون في حرق أقسام شرطة و #كنائس وتحريض على العنف وتفجيرات، وصدرت ضدهم جميعا أحكام بالسجن.