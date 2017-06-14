القاهرة: 300 ألف مصري في قطر.. وطيران عربي جاهز لنقلهم

أعلنت #خلية_الأزمة التي شكلتها الحكومة المصرية من 5 وزارات، لمتابعة رعايا #مصر في #قطر وحل مشاكلهم بعد قرار المقاطعة، أن العدد الفعلي للمصريين في قطر يبلغ 300 ألف يعملون بمهن متنوعة، واللجنة جاهزة لحل أي مشكلة قد تطرأ في أي وقت.

وقالت اللجنة خلال أول اجتماع لها، برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحضور الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون #المصريين بالخارج، وممثلي وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمخابرات العامة، وشركة مصر للطيران، أن الجالية المصرية في قطر، يبلغ عددها 300 ألف مصري، ويتنوع تشكيلها بين مهنيين وعمال وموظفين، مضيفة أن اللجنة تتابع بصورة مكثفة أوضاع الجالية، وجاهزة لحل أي مشكلة قد تطرأ.

وبدورها، استعرضت الوزيرة نبيلة مكرم تحليلاً للشكاوى التي تلقتها وزارة الهجرة من خلال الخط الساخن رقم 19787، والتي دارت حول مطالب بتيسير #رحلات_الطيران لأقرب نقطة لـ #الدوحة، بمناسبة موسم الإجازات والأعياد.

وخلال الاجتماع أكد الطيار شريف عزت، رئيس مجلس إدارة مصر للطيران الخطوط الجوية، أن الشركة مستمرة في التنسيق مع شركات الطيران العربية ومنها الشركات الكويتية والعمانية والأردنية، لزيادة الرحلات لأقرب نقطة من الدوحة، وإفادة هذه الشركات بأعداد الحاجزين على رحلات مصر للطيران للوقوف على احتياجاتهم.

ومن ناحية أخرى، أكد الوزير المفوض إيهاب عبدالحميد، أن السفارة المصرية في قطر مستمرة في تقديم جميع الخدمات القنصلية بما يشمل إصدار وتجديد تراخيص العمل بقطر، مع استمرار تواجد المستشار العمالي المصري بالسفارة.