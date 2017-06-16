الأهلي المصري يلغي مشاركته في مونديال اليد بقطر

قرر #النادي #الأهلي #المصري رسميا #إلغاء مشاركته في #بطولة_العالم_للأندية_لكرة_اليد المقرر إقامتها بالعاصمة القطرية بالدوحة من 25 إلى 28 أغسطس المقبل.

وقال محمود طاهر رئيس الأهلي إن ناديه ملتزم بسياسات الدولة المصرية وقرار مقاطعتها لقطر؛ ولذلك اعتذر عن المشاركة في البطولة طالما أنها ستقام في #قطر .

من جانبه ذكر اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي أن اعتذار الأهلي عن المشاركة في البطولة يأتي تضامنا مع اتجاه الدولة ومع قرار المقاطعة المصرية لقطر، مضيفا في بيان صحافي أن الأهلي كان سباقًا عندما قاطع قنوات بي إن سبورت القطرية ومنعها من دخوله مقراته في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.