عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم مصر

الأهلي المصري يلغي مشاركته في مونديال اليد بقطر

المصدر: القاهرة – أشرف عبد الحميد
محمود طاهر رئيس نادي الأهلي المصري
رابط مختصر

قرر #النادي #الأهلي #المصري رسميا #إلغاء مشاركته في #بطولة_العالم_للأندية_لكرة_اليد المقرر إقامتها بالعاصمة القطرية بالدوحة من 25 إلى 28 أغسطس المقبل.

وقال محمود طاهر رئيس الأهلي إن ناديه ملتزم بسياسات الدولة المصرية وقرار مقاطعتها لقطر؛ ولذلك اعتذر عن المشاركة في البطولة طالما أنها ستقام في #قطر .

من جانبه ذكر اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي أن اعتذار الأهلي عن المشاركة في البطولة يأتي تضامنا مع اتجاه الدولة ومع قرار المقاطعة المصرية لقطر، مضيفا في بيان صحافي أن الأهلي كان سباقًا عندما قاطع قنوات بي إن سبورت القطرية ومنعها من دخوله مقراته في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

كلمات دالّة

#النادي, #الأهلي, #المصري, #إلغاء, #بطولة العالم للأندية لكرة اليد, #قطر

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر