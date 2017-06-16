مصر.. "الصحافيين" تلاحق المتورطين بواقعة قناة الجزيرة

توعدت #نقابة_الصحافيين_المصرية بإحالة #المتورطين في بث #قناة_الجزيرة القطرية وبعض القنوات الإخوانية لاعتصام و #احتجاج بعض #الصحافيين بداخلها للتأديب.

وقرر مجلس نقابة الصحافيين خلال اجتماع طارئ بحضور النقيب عبد المحسن سلامة وكامل الأعضاء، فتح تحقيق موسع في واقعة بث قناة الجزيرة والقنوات الداعمة للإخوان من داخل مبنى النقابة، والتحقيق في دخول شخصيات سياسية غير نقابية المبنى، على أن يتم عرض نتائج التحقيق على المجلس لاتخاذ #الإجراءات القانونية و #التأديبية ضد من سمح لهذه القنوات بالدخول لمبناها.

وأكد المجلس على الاحترام الكامل لحق الزملاء في التعبير عن آرائهم في القضايا الوطنية سواء داخل مقر النقابة أو خارجها، في إطار ما يكفله الدستور والقانون.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة الالتزام بالقواعد التنظيمية للفاعليات التي تتم في النقابة، بما يتماشى مع ظروف وحجم كل فاعلية دون المساس بأحقية الأعضاء في ممارسة حقهم داخل نقابتهم، حتى لا يستغلها البعض استغلالا سياسياً لصالحه على حساب مصلحة النقابة.