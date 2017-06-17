بالصور.. مصر تحبط محاولة لتهريب مصاحف أثرية نادرة

تمكنت سلطات #جمارك #مطار_القاهرة الدولي، من #إحباط محاولة #تهريب مجموعة من #المصاحف العثمانية داخل 3 طرود بريدية قادمة من إثيوبيا.

وأوضح أحمد الراوي، مدير عام الوحدات الأثرية بمنافذ #مصر، أنه فور ضبط هذه الطرود بقرية بضائع مطار القاهرة الدولي تم إبلاغ الوحدة الأثرية بالمطار، والتي على الفور توجهت إلى القرية لمعاينة الطرود.

وأشار حمدي همام، مدير عام الوحدة الأثرية بمطار القاهرة، إلى أن المعاينة أثبتت أن هذه الطرود بها 5 #مصاحف_أثرية من العصر العثماني، مكتوبة بخط النسخ العريض على ورق قديم ومغلقة بغلاف من الجلد.

وأضاف أن بعض هذه المصاحف غير مرتبة وفقاً لترتيب صور المصحف العادي، ولكنها عبارة عن تجميع لسور المصحف فقط دون ترتيب.

وأكد همام أن المصاحف في حالة سيئة من الحفظ، وتحتاج إلى ترميم فوري مضيفا أنه عثر داخل الطرود أيضا على قربة للماء مصنوعة من جلد الحيوان و6 مقابض مصنوعة من العظم لسيوف قديمة.

وأشار الراوي إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، كما تم التحفظ على هذه الطرود لحين الانتهاء من التحقيقات لمعرفة صاحبها.