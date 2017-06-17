بالصور.. هكذا سوي عقار الإسكندرية المائل بالأرض

بعد أسبوعين كاملين تمكنت السلطات المصرية من #تسوية #عقار_الإسكندرية_المائل بالأرض.

وقال مصدر مسؤول بمحافظة الإسكندرية لـ "العربية.نت" إنه تم الانتهاء عصر السبت من هدم باقي طوابق العقار السبعة، بعد أن تم الانتهاء من قبل من هدم الطوابق العليا وفصل نقاط التماس بين #العقار_المائل والعقار المقابل له.

وأضاف أنه تم الهدم باستخدام رافعة عملاقة وإدخال المطرقة الساعة الواحدة صباحا لهدم باقي العقار المتبقي ويجري الآن رفع الأنقاض.

من جانبه قدم محافظ #الإسكندرية، محمد سلطان، الشكر والتحية للشعبة الهندسية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية وكلية هندسة جامعة الإسكندرية على الجهود المبذولة خلال الأسبوعين الماضيين منذ ميل العقار وحتي الآن على ما قدموه للخروج من هذه الأزمة بدون أي خسائر، كما قدم الشكر لرجال مديرية أمن الإسكندرية على جهودهم في إخلاء العقار المائل والعقارات المجاورة وتأمينهم للموقع طوال فترة العمل.

وأكد سلطان على ضرورة ألا يتعامل المواطنين مع العقارات المخالفة سواء بالبيع أو بالشراء لمنع انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، التي تهدد أرواح وأمن وسلامة أهالي الثغر، وحتى لا يتكرر مثل ما حدث في عقار الأزاريطة مرة أخرى.

ودعا محافظ الإسكندرية أعضاء مجلس النواب إلى تعديل القوانين وتجريم كل من يشارك في أعمال البناء المخالف، وتجريم كل من يتعامل مع العقارات المخالفة سواء بالبيع أو الشراء.