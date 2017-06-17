مصر تحيل حزباً سياسياً لمطلوب بقوائم قطر للنائب العام

أحالت لجنة شؤون #الأحزاب #السياسية في #مصر برئاسة المستشار عادل الشوربجي أوراق حزب #البناء_والتنمية، والذي يترأسه #طارق_الزمر، القيادي في الجماعة الإسلامية وأحد المطلوبين بقوائم #الإرهاب بقطر، إلى النائب العام لإعداد تقرير بشأنه، تمهيداً لتجميد نشاطه.

ووفقاً للمذكرة التي تقدم بها طارق محمود المحامي إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب، فقد طالب بإصدار قرار عاجل، بتجميد نشاط حزب البناء والتنمية الذي يعد الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وذلك بعد ما تم انتخاب طارق الزمر رئيساً لهذا الحزب خلال المؤتمر العام الذي عقده الحزب لانتخاب رئيس له بتاريخ 15مايو 2017 رغم وجوده وإقامته الدائمة في قطر.

وذكر مقدم المذكرة لـ" العربية.نت" أن ما يؤكد التوجه الإرهابي لأعضاء هذا الحزب هو انتخاب طارق الزمر، القيادي بالحزب والهارب خارج البلاد والمطلوب في العديد من القضايا متهم فيها بالتحريض على الدولة ومؤسساتها من خلال تآمره مع جهات أجنبية وأجهزة مخابراتية تعمل على إسقاط مؤسسات الدولة من خلال زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي وإثارة الفتنة والاضطرابات داخل البلاد.

وأكد محمود أنه ذكر في المذكرة أن الزمر شارك في اجتماع أخيرا بمدينة درنة الليبية، وبعض القيادات الإرهابية المتواجدة في ليبيا برعاية قطرية للتخطيط في ارتكاب عمليات إرهابية داخل مصر وخاصة ضد الأقباط، مشيراً إلى أن حزبه السياسي في مصر يعد الذراع السياسية للجماعة الإسلامية والتي تورطت في ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية داخل مصر خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات والتي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا من المصريين والأجانب وإحداث حالة من الفزع والذعر في البلاد .

وأوضح هذا الأمر لا يليق بالدولة المصرية وبكافة مؤسساتها وأجهزتها التي تحارب الإرهاب، مستنكرا أن يتواجد مثل هذا الحزب الإرهابي المتطرف كحزب سياسي وعلى رأسه الإرهابي طارق الزمر الذي انتخب رئيساً له .

من جانب آخر أشارت المذكرة المقدمة للجنة شؤون الأحزاب إلى أن وجود حزب يترأسه الإرهابي في قطر يتعارض كلياً مع مواد الدستور التي تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، وكذلك يتناقض مع ما اشترطه القانون رقم 40 لسنة 1977 في مادته الرابعة التي تشترط لتأسيس الحزب واستمراريته عدم تعارض قيادي الحزب وسياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الوحدة الوطنية .

وطالبت المذكرة بتجميد نشاط حزب البناء والتنمية الإرهابي، الذي يعد الذارع السياسية للجماعة الإسلامية، ويعد وجوده تهديداً للأمن القومي المصري والوحدة الوطنية من خلال الأفكار المتطرفة التي ينشرها هذا الحزب في الوقت الذي تحارب فيه الدولة المصرية الإرهاب الأسود والمحرضين عليه.

طارق الزمر هو طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر، أحد أبرز المتهمين في قضية اغتيال السادات وهو رئيس حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية.

يقيم في قطر عقب هروبه من مصر خلال فض اعتصام رابعة ويحرض على قتل ضباط الجيش والشرطة وإسقاط الدولة المصرية.

كان يردد دائماً من منابر قطر الإعلامية: "سنسحق كل مؤيدي 30 يونيو، وسنعيد مرسي للحكم وبعدها نحاكم قادة الجيش".

من مواليد 15 مايو 1959 بناهيا الجيزة، وأطلق سراحه بعدما أمضى في السجن أكثر من 29 عاماً بقضية اغتيال السادات.

وتقدم محامون مصريون بدعاوى أمام القضاء الإداري، طالبوا بإسقاط الجنسية المصرية عنه، نظراً لتحالفه مع جماعة الإخوان واتهامه بممارسة التحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة المصرية.