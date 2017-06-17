مصر.. ماذا حدث لعقار الإسكندرية المائل؟

أعلنت محافظة #الإسكندرية في #مصر تجاوز مرحلة الخطر في #هدم #العقار_المائل وهدم نصف طوابقه.

وقالت المحافظة في بيان صحافي، الجمعة، إنه تم الانتهاء من إزالة الطابق الثامن من #عقار حي الازاريطة المائل، والكائن بـ 18 شارع علي الخشخاني والوصول إلى الطابق السابع.

وأضافت أنه سيتم البدء في هدم باقي الطوابق باستخدام الآلات العادية وإزالة الطوابق السفلية من العقار بالشاكوش، مشيرة إلى أنه تم تجاوز منطقة الخطر وتجاوز نقطة تماس العقار المائل مع العقار المقابل.

وقال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إنه تم العمل في البداية على إزالة الطابقين الـ 14 والـ 13 بالكامل تخفيفا للأحمال على العقار، وتم ذلك بشكل تدريجي وببطء، حرصا على العقارات المجاورة، حيث أزيلت أجزاء من الصالة في الجانب الشرقي وأجزاء من السلم في الجانب الغربي.

وأضاف أنه تم العمل على فصل العقارين من خلال هدم الطابق 11 الذي كان يمثل نقطة ارتكاز العقار المائل على العقار المواجه، مؤكدا أنه سيتم استكمال أعمال الهدم، حتى يتم بدون خطورة على العقارات المجاورة.

وكان العقار المكون من 14 طابقا قد مال على العقار المقابل له في منطقة الازاريطة قبل أسبوعين، وقامت المحافظة بإخلاء جميع العقارات في المنطقة لحين هدم العقار المائل.