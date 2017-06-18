القاهرة.. مقتل ضابط وجرح 4 في انفجار عبوة ناسفة

لقي #ضابط_شرطة مصري مصرعه، وأصيب 4 آخرون في #تفجير استهدف دورية أمنية بمنطقة #المعادي جنوبي العاصمة المصرية #القاهرة.

وصرح #مركز_الإعلام_الأمني بوزارة الداخلية المصرية أنه حوالي الساعة الواحدة من صباح الأحد، وأثناء سير سيارة تابعة لقطاع #الأمن_المركزي تُقل مجموعة من ضباط ومجندي الأمن المركزي بطريق الأتوستراد دائرة قسم شرطة البساتين، انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق.

وقال المركز إن الحادث أسفر عن مقتل الملازم أول علي أحمد شوقي علي عبد الخالق، وإصابة 4 آخرين: ضابط و3 مجندين.

وأضاف أنه تم نقل المصابين على الفور للمستشفى لتلقي العلاج، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبي الواقعة.