مصر ترحب بقرار وقف إطلاق النار في مدينة درعا السورية

رحبت مصر بقرار وقف إطلاق النار في مدينة #درعا_السورية.

وأعلن المستشار #أحمد_أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ترحيب بلاده بقرار الحكومة السورية بوقف إطلاق النار لمدة يومين في مدينة درعا جنوبي سوريا.

ودعا المتحدث الرسمي باسم الخارجية فصائل المعارضة السورية، إلى الإعلان عن وقف إطلاق النار من جانبها أيضا، تنفيذا لاتفاق مناطق "تخفيف التوتر" الأربع، الذي تتطلع مصر لأن يكون خطوة نحو وقف دائم وشامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية.

وأعاد المتحدث باسم الخارجية التأكيد على موقف مصر الداعي إلى ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، ويحافظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، ويحقق آمال الشعب السوري الشقيق، في إطار مخرجات مسار #جنيف التفاوضي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.