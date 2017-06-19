إحباط محاولة تفجير كمين أمني في العريش بسيارة مفخخة

أحبطت #أجهزة_الأمن_المصرية محاولة تفجير كمين أمني في #العريش عبر #سيارة_مفخخة.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قوات الشرطة المعينة بكمين الكيلو 17 بالطريق الدولي الساحلي بدائرة قسم رابع العريش، نجحت فى إحباط محاولة إرهابية لاستهداف الكمين بسيارة مفخخة.

وقال إن القوات تصدت لمحاولة بعض العناصر الإرهابية استهداف قوات #الكمين وإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاهها، وتعاملت على الفور بمنتهى القوة والحزم مع مصدر النيران، ونجحت فى السيطرة على الموقف وإسكات مصدر النيران.

وأضاف أنه خلال تلك الأثناء حاولت #العناصر_الإرهابية استغلال تبادل #إطلاق_النيران، وقامت سيارة ربع نقل مفخخة بمحاولة اقتحام الكمين، وعلى الفور تصدت القوات لتلك المحاولة، وتمكنت من استهداف السيارة وتفجيرها قبل الوصول إلى حرم الكمين.

وذكر المسؤول الأمني أنه تم الدفع بقوات دعم إضافية على الطريق ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي عمليات.