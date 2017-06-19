الأزهر يستنكر حادث دهس مصلين خارج مسجد في لندن

قال الأزهر اليوم الاثنين إنه يستنكر بشدة حادث الدهس "الإرهابي" الذي استهدف عددا من المصلين خارج مسجد بالعاصمة البريطانية #لندن الليلة الماضية.

وكانت شاحنة فان قد دهست مصلين لدى مغادرتهم أحد المساجد في لندن في الساعات الأولى من اليوم الاثنين مما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص في واقعة قال شهود إنها هجوم متعمد على المسلمين.

وقال شهود إنه بعد أداء الصلاة دهست عربة مستأجرة مجموعة من المصلين أثناء مغادرتهم #مسجد_فينسبري_بارك أحد أكبر المساجد في البلاد.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي إنه يجري التعامل مع الواقعة كهجوم إرهابي محتمل.

وقال #الأزهر، وهو أكبر مؤسسة دينية سنية في العالم: "يؤكد الأزهر الشريف رفضه القاطع لهذا العمل الإرهابي العنصري الآثم".

وطالب الأزهر الدول الغربية "باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تحد من ظاهرة الإسلاموفوبيا وتضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تستهدف المسلمين وتسيء للقيم والمبادئ الإنسانية التي تكفل للجميع العيش في سلام وأمان مهما اختلفت عقائدهم أو جنسياتهم".