داخلية مصر تصفي 3 قيادات لحركة حسم الإخوانية

أعلنت #وزارة_الداخلية_المصرية تصفية 3 من قيادات حركة #حسم الإرهابية التابعة للإخوان والمسؤولة عن تنفيذ عمليات إرهابية.

وقال مسؤول الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إنه توافرت معلومات مؤكدة لقطاع #الأمن_الوطني تفيد باختباء مجموعة من قيادات الحركة الهاربة بإحدى الشقق الكائنة بعقار مهجور بمنطقة مساكن شركة الملح طريق حسن علام برج العرب القديم دائرة قسم شرطة #برج_العرب محافظة الإسكندرية.

وتم استئذان نيابة أمن الدولة وحال اقتراب القوات من العقار المشار إليه فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع عدد 3 من العناصر المنتمية للحركة والعثور بحوزتهم على عدد (2 بندقية آلية، طبنجة عيار 9مم، كمية من الذخيرة، وسائل إعاشة).

. وتبين أن القتلى هم:

- عبدالظاهر سعيد ياسين مطاوع (مواليد 20/11/1985- صيدلي- يقيم قرية الشوكة/ دمنهور/ البحيرة- مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين رقمي 81/2015 إداري قسم شرطة دمنهور "تفجير عبوة ناسفة بخط السكة الحديد القاهرة الإسكندرية"، 6737/2016 إداري قسم شرطة دمنهور "تفجير عبوة ناسفة بخط مياه الشرب بقرية أبو حمص").



- صبري محمد سعيد صباح خليل (مواليد 25 / 2 / 1971 – صاحب مستودع أسمنت وحديد – يقيم قرية الدلجمون / كفر الزيات / الغربية – محكوم عليه بالمؤبد غيابياً في القضية 257/ 2015 جنايات الإسكندرية "عمليات نوعية").

- أحمد أحمد محمد محمد أبوراشد (مواليد 10 / 6 / 1976 – مأمور ضرائب – يقيم قرية الدلجمون / كفر الزيات / الغربية).

- وقال المسؤول الأمني إن القتلى من أبرز كوادر حركة حسم الإخوانية الإرهابية والسابق اضطلاعهم بدور بارز لصالح جماعة #الإخوان خلال الفترة الماضية ارتكز على تنفيذ تكليفات قياداتهم الهاربين خارج البلاد بالتخطيط وتوفير الدعم اللوجيستي مثل الأسلحة المختلفة والعبوات الناسفة لعناصر الحركة لتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المشار إليها وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.