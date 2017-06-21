الدستورية العليا توقف تنفيذ الأحكام بشأن تيران وصنافير

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في #مصر، الأربعاء، قراراً بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية #تيران و #صنافير ما يفتح الباب أمام تصديق الرئيس المصري عليها وبالتالي إعادة ملكية الجزيرتين إلى #السعودية.

وقال القاضي سليم رجب، المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا لفرانس برس، إن رئيس المحكمة "أصدر أمراً مؤقتاً بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير" من محاكم القضاء الإداري ومن محكمة الأمور المستعجلة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا في يناير ببطلان توقيع الاتفاقية، لكن #البرلمان_المصري وافق هذا الشهر على الاتفاقية.

ويتعين تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي على الاتفاقية كي تصبح سارية.