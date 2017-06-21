السيسي يقرر زيادة دعم الفرد في التموين ورفع المعاشات

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي أصدر تعليمات إلى الحكومة اليوم الثلاثاء بزيادة دعم الفرد في #البطاقة_التموينية بنسبة 140 بالمئة من 21 جنيها إلى 50 جنيها شهريا.



وأضاف المتحدث أن زيادة الدعم ستتكلف 85 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو/ تموز ارتفاعا من 45 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية.



وقال البيان إن السيسي طلب من الحكومة تنفيذ إجراءات أخرى من بينها زيادة #المعاشات التأمينية بنسبة 15 بالمئة وبحد أدنى 150 جنيها. وأضاف أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يبلغ 10 ملايين مواطن.



وذكر البيان أن السيسي قرر أيضا وقف العمل بضريبة #الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية عن القطاع الزراعي.



وتعاني مصر ارتفاعا حادا في التضخم منذ حررت سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني مما أفقد العملة المصرية نصف قيمتها.

وأكدت الحكومة أنها تخطط لحماية المواطنين الأشد فقرا من تأثير الإجراءات التقشفية التي تهدف لإصلاح الاقتصاد.