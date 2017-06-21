كيف أحبط جندي مصري تفجيراً بسيارة مفخخة؟

كرم اللواء مجدي عبد الغفار #وزير_الداخلية_المصري، جنديا أحبط تفجيرا إرهابيا بسيارة مفخخة كانت تستهدف كمينا أمنيا بمدينة #العريش، في محافظة #شمال_سيناء .

والتقى وزير الداخلية المصري الجندي ماهر محمود عبدالغفار من قوة قطاع #الأمن_المركزي الذي أطلق النيران على سيارة ربع نقل مفخخة حاولت اقتحام كمين الكيلو 17 بالطريق الدولي الساحلي بدائرة قسم رابع العريش، وذلك تقديراً منه لجهوده ويقظته أثناء قيامه بأداء واجبه.

وأشار الوزير إلى ما قام به الجندي مع زملائه بتصديهم بشجاعة لمحاولة الاقتحام.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد أحبطت محاولة تفجير كمين أمني في العريش عبر سيارة مفخخة يوم الاثنين.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأن قوات الشرطة المعينة بكمين الكيلو 17 بالطريق الدولي الساحلي بدائرة قسم رابع العريش، نجحت فى التصدي لمحاولة بعض العناصر الإرهابية استهداف قوات الكمين وإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاهها، وتعاملت على الفور بمنتهى القوة والحزم مع مصدر النيران، ونجحت في السيطرة على الموقف.

وأضاف أنه خلال تلك الأثناء حاولت العناصر الإرهابية استغلال تبادل إطلاق النيران، وقامت سيارة ربع نقل مفخخة بمحاولة اقتحام الكمين، وعلى الفور تصدت القوات لتلك المحاولة، وتمكنت من استهداف السيارة وتفجيرها قبل الوصول إلى حرم الكمين.