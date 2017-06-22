السيسي يطالب بحل خلافات دول حوض النيل بالتوافق

طالب الرئيس المصري #عبدالفتاح_السيسي المشاركين في قمة #دول_حوض_النيل بأوغندا، الأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع، وذلك في إطار توافقي ليس فيه غالب أو مغلوب.

وأكد خلال كلمته في قمة جل حوض النيل بأوغندا على تطلع #مصر لأن تكون القمة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون وحوار شفاف وجاد وبناء، وصولاً إلى رؤية مشتركة لقادة دول حوض النيل، تضع اختلافات الماضي وراء ظهورهم، وتستشرف آفاق المستقبل بنظرة جماعية تأخذ مصالح الجميع بعين الاعتبار، وذلك في إطار توافقي ليس فيه غالب أو مغلوب، وإنما الكل فيه فائز.

وذكر السيسي أن مصر مدركة تماماً للاحتياجات التنموية لتلك الشعوب، وأنها بمثل ما كانت من قبل في طليعة دعم الكفاح الإفريقي المشترك في معركة التحرر من الاستعمار، فإنها تستمر اليوم في الوقوف بكل ما لديها من قدرات في معركة التنمية والتحديث ودعم السلام والاستقرار في منطقة حوض #النيل وقارتنا الإفريقية.

وقال إن الموارد المائية الدولية العابرة للحدود تمثل وضعاً خاصاً ينبغي الاهتمام به، وذلك لارتباطها بقدرة الدول المتشاركة في النيل على العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من هذا المورد، وتجنب الصراع عليه، ووضع قواعد عادلة تحكم استخدامات كل دولة.

وأكد السيسي أن مصر ترتبط مع أشقائها بنهر النيل والذي يسقط على حوضه ما يزيد عن 1600 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، ويُستخدم جزء من هذه المياه في الزراعات المطرية والغابات والرعي في دول المنابع بشكل واسع، ولا يتدفق في مجرى النهر منها إلا حوالي 84 مليار متر مكعب فقط، وتُهدر مئات المليارات الأخرى نتيجة عدم توفر الاستثمارات الكافية في بنية أساسية تستطيع أن تعظم الاستفادة من تلك المياه في كافة مناحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا.

وذكر أن مصر تعاني من عجز مائي يبلغ نحو 21.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقوم مصر بسد هذه الفجوة المائية من خلال إعادة استخدام المياه بكفاءة تصل إلى 80%، وهي نسبة تعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم ومن هنا، تأتي دوافع #الشعب_المصري في التعامل الحذر مع أي تأثير سلبي محتمل على أمن مصر المائي.

ودعا #الرئيس_المصري إلى تبني رؤية مشتركة تنطلق من إدراك لحقيقة وجود موارد مائية مشتركة كافية في الحوض لم تُستغل بالشكل الكامل، واقتناع بأن واجبنا تجاه أنفسنا وشعوبنا هو التعاون سوياً والاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة والسليمة للوصول إلى الأسلوب الأمثل والمستدام لاستخدام هذه الموارد على النحو الذي يتيح تحقيق تطلعاتنا التنموية، وتجنب الآثار السلبية لموجات الجفاف، ويؤدي في الوقت ذاته إلى ضمان الأمن المائي لكل دول الحوض، وتجنب الإضرار بالحياة التي قامت وترسخت جذورها عبر قرون على ضفاف النهر.

وقال إننا ننطلق من اقتناع بأن نهر النيل، ذلك النهر العظيم الذي يجمع أكثر من عشر دول، ويعيش على ضفافه أكثر من 250 مليونا من مواطني دول الحوض، لهو جدير بأن يقدم نموذجاً أكثر نجاحاً لقدرة حكومات وشعوب دول الحوض على العيش المشترك والاستفادة من الطاقات المائية الهائلة فيه لتلبية احتياجات شعوبنا.