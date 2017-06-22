مصر تكشف تفاصيل تصفية خلية داعشية متورطة بقتل الأقباط

كشفت وزارة #الداخلية_المصرية تفاصيل عملية تصفية خلية داعشية مكونة من 7 إرهابيين بصحراء منفلوط جنوب البلاد، تم التأكد من تورطهم في عمليات استهداف #الأقباط التي جرت موخراً في 3 محافظات.

وقال مسؤول الإعلام الأمني بالداخلية المصرية، إن المعلومات أكدت تجمع بعض هؤلاء العناصر بإحدى مناطق الظهير الصحراوي الغربي لمحافظات الجيزة والوجه القبلي، واتخاذها وكراً للاختباء وتلقي التدريبات البدنية والعسكرية على استخدام السلاح، وإعداد المتفجرات تمهيداً للاستمرار في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية الهادفة إلى ترويع المواطنين ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار بالبلاد.

وأضاف أن عمليات المتابعة والتعامل الأمني مع تلك المعلومات وتمشيط المنطقة المشار إليها بصورة مستمرة بحثاً عن تلك العناصر أسفرت عن رصد تمركز إحدى تلك المجموعات بمنطقة جبلية بالظهير الصحراوي الغربي بدائرة مركز منفلوط محافظة أسيوط، واتخاذهم من إحدى الخيام مقراً للإقامة، حيث تم استهدافها فجر اليوم الخميس، إلا أنه حال استشعارهم باقتراب القوات قاموا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة، ما دفع القوات للتعامل مع مصدرها وعثر بعمليات التمشيط عقب ذلك على 7 جثث جارٍ تحديد هويتها.

وأضاف أنه عثر في موقع الإرهابيين على 5 بنادق آلية، وكمية من #الذخيرة الخاصة بها ودراجة بخارية تبين احتواؤها على عبوة متفجرة وعدد من الأوراق التنظيمية الخاصة بالتنظيم الإرهابى وبعض الملابس العسكرية.

وقال المسؤول الأمني إنه تم إخطار نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات واتخاذ اللازم قانوناً.